В Ленобласти еще 238 человек заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 238 человек заболели коронавирусом
В Ленобласти выявили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 238 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 31 июля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 56 088 случаев ковида. При этом выздоровели 47 185 пациентов, включая 74 за последние сутки. Кроме того, стало известно о восьми летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2096.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1915 случаев. Лидером стала Москва — 3514 случаев. На третьем месте Московская область — 1592.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета.

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