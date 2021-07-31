В мире число случаев COVID-19 превысило 197 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 31 июля составило 197 315 905. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

С начала пандемии число умерших из-за последствий коронавируса достигло 4 207 830 человек. Странами-лидерами по заболеваемости, где зарегистрировано более 19 млн случаев заражения COVID-19, по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

Больше всего заразившихся и скончавшихся насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 34 945 316 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 613 013.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 572 344, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 423 217 человек.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 880 273 заболевших, умерло 555 460 человек.

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