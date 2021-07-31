Инфекционист сообщил, что дети стали чаще болеть COVID-19

Инфекционист сообщил, что дети стали чаще болеть COVID-19
Дети стали чаще болеть коронавирусом. Фото: pixabay

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что за последние полгода среди детей значительно увеличились случаи заражения коронавирусом.

Специалист рассказал в беседе с РИА Новости, что распространяющийся сейчас «дельта»-штамм поражает и молодых, и детей. Дети стали значительно чаще заражаться, чем это было зимой. Тимаков отметил, что раньше дети почти не заболевали.

По словам врача, для того, чтобы защитить детей от коронавируса, родители должны вакцинироваться, иначе существует риск заразить своего ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году. Как отмечает специалист, москвичей коллективный иммунитет должен быть достигнут к этому июлю, но этому помешали мутации ковида, которые снижают эффективность вакцин.

дельта-штамм дети заражение коронавирусом пандемия


 

Новости партнеров
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На площади Восстания мигранты с баллончиком напали на петербуржцев
В Сосново из земли на даче достали предметы времен ВОВ
Инфекционист сообщил, что дети стали чаще болеть COVID-19
Пока все спят: пробки в Петербурге составили один балл
Коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году
В России выявили новую схему обмана с поддельной вакцинацией
Грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве
Петербуржцев ждет дождливая и прохладная суббота