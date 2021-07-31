Инфекционист сообщил, что дети стали чаще болеть COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что за последние полгода среди детей значительно увеличились случаи заражения коронавирусом.

Специалист рассказал в беседе с РИА Новости, что распространяющийся сейчас «дельта»-штамм поражает и молодых, и детей. Дети стали значительно чаще заражаться, чем это было зимой. Тимаков отметил, что раньше дети почти не заболевали.

По словам врача, для того, чтобы защитить детей от коронавируса, родители должны вакцинироваться, иначе существует риск заразить своего ребенка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году. Как отмечает специалист, москвичей коллективный иммунитет должен быть достигнут к этому июлю, но этому помешали мутации ковида, которые снижают эффективность вакцин.