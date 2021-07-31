«Спутник Лайт» поступил в 109 прививочных пунктов в Петербурге

&#171;Спутник Лайт&#187; поступил в 109 прививочных пунктов в Петербурге
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» развезли по сотне адресов в Петербурге. Привиться или ревакцинироваться там можно уже с 30 июля.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, препарат поступил во все районы города. Больше всего мест для вакцинации новой вакциной в Выборгском районе — «Спутник Лайт» доставили сразу в 12 прививочных пунктов.

Записаться на прививку можно по номеру «112», через портал «Госуслуги» и «Здоровье петербуржца» и через колл-центры поликлиник.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 1,3 млн петербуржцев сделали прививку против коронавируса.

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