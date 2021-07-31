Под Петербургом задерживаются электрички в сторону Киришей

Под Петербургом задерживаются электрички в сторону Киришей
Остановка движения электричек на Кириши из-за обрыва контактных линий. Фото: vk.com/spb_today

Под Петербургом из-за проблем с контактной сетью задержаны две электрички.

По словам очевидцев, задерживается движение пригородных электропоездов, следующих в стороны Киришей.

«Остановка движения электричек на Кириши из-за обрыва контактных линий», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Один из пассажиров электрички рассказал, что поезда встали из-за обрыва контактной линии.

«Что-то случилось между Малуксой и Посадниково. Будогощь — Обухово стоит по Посадниково, Московский вокзал — Будогощь одна стоит по Малуксе, другая в Сологубовке…», — пишут пассажиры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 10 и 11 июля будет увеличено количество пригородные поездов, уезжающих с Финляндского вокзала. Такое решение приняли в связи с теплой погодой на выходных, которая спровоцирует увеличение пассажиропотока.

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