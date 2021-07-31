Мать Децла обвинила внука во лжи

Мать Децла обвинила внука во лжи
Рэпер умер от сердечной недостаточности. Фото: https://www.instagram.com/juzeppejostko

Мать рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала, что не планирует общаться со внуком Антонием из-за неприязни.

Женщина считает, что он начинает музыкальную карьеру со лжи.

«Он про семью пооткровенничал. И очень много вранья. Мне просто не нравится, когда мальчик начинает свою карьеру с вранья. Хочется сказать: «Тормози, парень!». Я ни от кого ничего не требую», — заявила Ирина во время прямого эфира в Instagram.

Напоминаем, что рэпер умер 3 февраля после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экстрасенсы считают, что Децл умер от отравления. Версию о «насильственной» смерти поддержал её коллега Дмитрий Матвеев, уточнив, что считает «отравителем» общество, которое довело музыканта до такого состояния.

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