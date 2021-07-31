Современные технологии для перевалки окатышей применили на терминале «Ультрамар» в Усть-Луге

Современные технологии для перевалки окатышей применили на терминале «Ультрамар» в Усть-Луге
Новый способ работы решает проблему пыления грузов. Фото: ultramar.ru

Компания «Ультрамар», терминал которой находится в Усть-Луге, изменила технологию работы с сыпучими грузами.

Компания приняла груз окатышей – измельченного рудного концентрата в небольших гранулах сферической формы – в прошлом году. Однако в адрес перевозчика стали поступать жалобы на то, что перевалка создает много пыли, что в свою очередь негативно сказывается на состоянии морского дна, а также флоры вокруг грузового пункта и экологическом фоне ближайших населенных пунктов.

После этого перевозчик изменил технологию работы с такими грузами, сообщает Online47. Пыление ликвидировано, окружающей среде ничего не угрожает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в порту Северной столицы модернизируют нефтяной терминал. Работы пройдут в Угольной гавани Большого порта. Главгосэкспертиза России рассмотрела и одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства перегрузочного комплекса на территории терминала.

'экология Ультрамар усть-луга


 

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