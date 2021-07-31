В Госдуме прокомментировали закон США о санкциях по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Принятый Палатой представителей США законопроект, предусматривающий запрет на неприменение санкций против проекта «Северный поток — 2» станет серьезным вызовом для президента Соединенных Штатов Джо Байдена, так как подобная мера идет вразрез с договоренностями с Германией.

Об этом написал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В документе также предлагается лишить Байдена права на отказ от санкций против «Северного потока — 2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.