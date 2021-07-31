Депутат, советовавший россиянам меньше есть, якобы заработал ноль рублей

Депутат, советовавший россиянам меньше есть, якобы заработал ноль рублей
Мужчина якобы ничего не заработал. Фото: https://pixabay.com/

В 2020 году политик якобы ничего не заработал.

Депутат ЗакСа Свердловской области Илья Гаффнер отчитался о заработанных средствах за 2020 год. Он заверил, что получил ровно ноль рублей. Эти данные опубликованы в декларации региональных парламентариев.

До этого, в 2019 году, он заработать четыре копейки. При этом у Гаффнера есть квартира площадью 66,6 квадратных метров. Его несовершеннолетние дети, тем временем, владеют двумя квартирами площадью 80 и 201 квадратных метра.

Напоминаем, что в 2015 году депутат призывал россиян меньше есть в кризис, чтобы экономить. После этого его личность довольно широко обсуждалась. В 2016 году политика признали банкротом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что партия «Новые люди» предлагает депутатам служить людям на общественных началах.

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