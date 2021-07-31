Петербургская компания начала производство «ЭпиВакКорона»

Петербургская компания начала производство «ЭпиВакКорона»
Поставка первой партии вакцины "ЭпиВакКорона" в Петербург. Фото: пресс-служба Комздрава

Препарат является довольно дефицитным.

Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» начала производить вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Старт выпуску препарата дали 30 июля на площадке в Московской области. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службе предприятия.

Известно, что компания, прежде чем получила разрешение на производство, долго готовилась к этому событию. Наконец все документы готовы и предприятие сможет обеспечивать россиян вакциной от коронавируса, которая является довольно дефицитной.

«Уже осенью мы выйдем на объемы 5 млн доз вакцины в месяц, но не намерены останавливаться на этом — в данный момент прорабатываются варианты дальнейшего увеличения объемов производства»,

— сообщил генеральный директор «Герофарм» Пётр Родионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году.

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