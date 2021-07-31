В Турции задержали мужчину, который мог поджечь лес

В Турции задержали мужчину, который мог поджечь лес
Реджеп Тайип Эрдоган . Фото: сайт Кремля

Власти считают, что причиной пожаров стали поджоги и саботаж.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который может быть причастен к поджогам лесов. Об этом стало известно 31 июля в ходе пресс-конференции в Мармарисе, сообщает ТАСС.

Эрдоган заявил, что долг властей – найти тех, кто причастен к масштабным лесным пожарам. Власти убеждены, что происходящее случилось из-за поджогов и саботажа со стороны запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана.

Напоминаем, что всего в Турции было около сотни очагов возгорания, на данный момент удалось локализовать 88 из них. В ликвидации пожаров участвовали в том числе спасатели из Азербайджана, а Россия предоставила самолеты и вертолеты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа возможная причина лесных пожаров в Турции.

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