На Пискаревском вспыхнул мусор в нежилом здании

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Красногвардейском районе вечером 31 июля произошел пожар в нежилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Пискаревском проспекте. В неэксплуатируемом здании загорелся мусор, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На место прибыли три единицы техники и 15 человек личного состава. Они справились с огнем примерно за 50 минут. В результате пожара, кажется, никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что серьезное ДТП произошло на Южном полукольце в Кировском районе. По словам очевидцев, столкнулись, как минимум три машины.