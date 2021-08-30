На Пискаревском вспыхнул мусор в нежилом здании

На Пискаревском вспыхнул мусор в нежилом здании
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

В Красногвардейском районе вечером 31 июля произошел пожар в нежилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Пискаревском проспекте. В неэксплуатируемом здании загорелся мусор, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. На место прибыли три единицы техники и 15 человек личного состава. Они справились с огнем примерно за 50 минут. В результате пожара, кажется, никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что серьезное ДТП произошло на Южном полукольце в Кировском районе. По словам очевидцев, столкнулись, как минимум три машины.

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