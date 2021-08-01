В Сосново нашли странные предметы времен ВОВ

Оказалось, что на участке хранились аккумуляторные батареи.

В Приозерском районе нашли семь металлических ящиков, из которых торчали провода. Взрывотехники ОМОН, осмотревшие предметы, заявили, что это – аккумуляторные батареи времен Великой Отечественной войны, не представляющие никакой опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что подозрительные предметы обнаружили во время земляных работ на дачном участке в поселке Сосново. Люди переживали, что перед ними боеприпас, который может оказаться опасным, и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В таких случаях осторожность никогда не бывает лишней. На этот раз повезло – никто не пострадал, а найденные предметы были безопасны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пушкинском районе нашли боеприпас времен ВОВ.