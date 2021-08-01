В Петербурге выявили 1911 новых случаев ковида

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1911 человек.

Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 530 637 местных жителей. При этом 505 321 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 1700 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 2484 случая. На третьем месте Московская область — 1658.

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