В Петербурге выявили 1911 новых случаев ковида

В Петербурге выявили 1911 новых случаев ковида
Петербуржцы заболели коронавирусом. Фото: unsplash

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1911 человек.

Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 530 637 местных жителей. При этом 505 321 пациент смог вылечиться от инфекции, в том числе 1700 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Лидером стала Москва — 2484 случая. На третьем месте Московская область — 1658.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РАН объяснили, как восстановить интеллект после коронавируса.

новости СПб оперштаб статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Цыган с погоней и стрельбой задержали за кражу скота в Ленобласти
В России за сутки выявили 22,8 тысячи случаев коронавируса
В Ленобласти еще 239 человек заболели коронавирусом
За сутки от коронавируса умерли 67 жителей Петербурга
В Петербурге выявили 1911 новых случаев ковида
Пьяный петербуржец открыл стрельбу из пистолета в магазине
Житель Петербурга проломил череп сыну-младенцу, пытаясь ударить жену
В Крыму запретили посещать леса из-за риска пожаров