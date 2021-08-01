Ученый заявил, что заболевшие дельта-штаммом переносят COVID тяжелее

Заражение дельта-штаммом коронавируса стало переносится в более тяжелой форме, бессимптомные и малосимптомные формы стали реже регистрироваться.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что инкубационный период при заражении дельта-штаммом сократился. Течение болезни стало чаще протекать в тяжелой и среднетяжелой форме. Лечение пациентов с дельта-штаммом занимает больше времени и сил, рассказал специалист в беседе с ТАСС.

Горелов пояснил, что короткий инкубационный период связан с увеличением контагиозности вируса. Теперь инфицированный этим штаммом пациент может заразить в 2-2,5 раза больше людей. Раньше заражались 1-2 человека, теперь — 5-6.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каждый штамм COVID-19 требует разного уровня антител.