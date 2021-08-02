Состоялось 34-е заседание ЦИК России

30 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

Заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев проинформировал о некоторых технических решениях, которые будут применяться в ходе голосования 17, 18, 19 сентября 2021 года.

Николай Булаев напомнил, что «Мобильный избиратель» − это реальная возможность для любого избирателя выбрать для себя удобный участок для голосования, независимо от места жительства. С 00.00 2 августа 2021 года на портале «Госуслуги» можно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения. В этот же день начнется прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях и многофункциональных центрах.

«Для участия в дистанционном электронном голосовании также необходимо написать заявление с 00.00 2 августа 2021 года, − сообщил Николай Булаев. − ДЭГ проводится в семи субъектах Российской Федерации, в которых проживают 16 миллионов избирателей. Из них 10 миллионов имеют подтвержденную учетную запись на портале ЕПГУ, без наличия которой невозможно записаться на дистанционное электронное голосование».

Заместитель Председателя ЦИК России отметил, что во всех 85 субъектах Российской Федерации будет вестись видеонаблюдение. Только за счет федерального финансирования будет задействовано более 50 000 объектов видеонаблюдения. В случае отсутствия средств видеонаблюдения в регионах намерены использовать видеорегистраторы.

«Практически все объекты будут под видеонаблюдением, − подчеркнул Николай Булаев. − Система видеонаблюдения, которая предлагается сейчас, является абсолютно профессиональной, полностью доступной для тех, кто реально хотел бы наблюдать и реально хотел бы влиять на принятие решений, если были допущены ошибки».

Николай Булаев отметил, что через портал «Госуслуги» собрано более 30 тысяч подписей в поддержку выдвижения кандидатов и партий на предстоящих выборах в органы законодательной власти субъектов Российской Федерации: «В нынешних обстоятельствах эта идея ЦИК России была реализована, на мой взгляд, на высоком техническом уровне».

Он выразил уверенность, что применение системы сбора подписей через портал «Госуслуги» будет расширяться.

Кадровые вопросы

ЦИК России назначила Юлию Бабошко и Викторию Скляр членами территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса.

О регистрации федерального списка кандидатов

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ», в количестве 227 человек.

Об исключении из федерального списка кандидатов

Комиссия исключила из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», кандидата Николая Толчанова.

ЦИК России исключила из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидата Николая Кислицу.

Другие вопросы

Комиссия заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» по финансовым вопросам в количестве одного человека.

Также заверен список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по финансовым вопросам в количестве одного человека.

Комиссия заверила список уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по финансовым вопросам в количестве 8 человек.

Зарегистрированы уполномоченные представители политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» в количестве 44 человека, уполномоченные представители политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в количестве 49 человек, уполномоченные представители политической партии «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в количестве 50 человек, уполномоченные представители политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в количестве 11 человек.

ЦИК России направила в политическую партию «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» Извещение о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем партии для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы восьмого созыва.