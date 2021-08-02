От коронавируса скончались 60 петербуржцев за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 60 случаев.

Об этом стало известно в понедельник, 2 августа. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 372 жителей Петербурга. Из больниц по выздоровлению выписали 835 человек за сутки.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 160 137 человек, выздоровели 5 640 783 жителя страны.

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