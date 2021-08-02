Распитие спиртного в заброшенном доме на Ветеранов привело к трагедии

Ссора произошла в заброшенном доме 141 по пр. Ветеранов (расселенный дом). Фото: скриншот Google View

Ссора произошла в заброшенном доме 141 по пр. Ветеранов (расселенный дом). Фото: скриншот Google View

В Красносельском районе Петербурга местную жительницу избил неизвестный после распития спиртного в заброшенном доме. В больнице она скончалась.

В воскресенье, 1 августа, в отдел полиции поступила информация о том , что 22 июля из своей квартиры дома №15 на 2-й Комсомольской улице госпитализировали 41-летнюю женщину в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у горожанки диагностировали перелом костей лицевого черепа, переломом ребер и левосторонний пневмоторакс. 31 числа она скончалась.

Стражи порядка установили, что ночью 16 июля в заброшенном доме №141 по проспекту Ветеранов во время ссоры, возникшей после распития спиртного, неизвестный нанес удары руками и ногами женщине, после чего скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца избили в своей же квартире и отняли ценные вещи.