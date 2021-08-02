В Петербурге вандал испортил памятник Владимиру Ленину

В Петербурге вандал испортил памятник Владимиру Ленину
Возбудили уголовное дело. Фото: Google.Maps

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 28-летнего вандала. Молодой человек испортил памятник советскому правителю, вождю народов Владимиру Ильичу Ленину.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, около 11:40 у дома 55 по Большому проспекту, на площади у Администрации Василеостровского района, неизвестный мужчина краской из баллончика сделал оскорбительную надпись на постаменте из розового гранита памятника Владимиру Ильичу Ленину, после чего скрылся.

Возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дорожники Ленобласти ищут вандалов, избивших оператора «треноги». Трое неизвестных решили отомстить камере контроля скорости в Токсово. До нее добраться не успели, но серьезно повредили машину, а оператора отправили в больницу с сотрясением мозга. Инцидент произошел в воскресенье вечером.

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