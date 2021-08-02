Благоустройство двора на Марата закончилось внезапной находкой

В Петербурге в Адмиралтейском районе города благоустройство двора закончилось интересной находкой.

Активисты наводили порядок во дворе дома на улице Марата, 46. Тогда же и был найден крупный цельный участок дореволюционного мощения, который замечательно сохранился под многочисленными слоями асфальта.

В месте обнаружения такой дороги планировалось положить тротуарную плитку. Однако активисты считают, что обнаружение мощения во дворах исторического центра требует пересмотра методики ведения работ.

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