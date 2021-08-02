При пожаре в ангаре на Большой Каменке обрушилась кровля, огонь локализовали

В Приморском районе Петербурга обрушилась кровля полыхающего ангара. К настоящему моменту пожар локализовали.

Возгорание случилось сегодня, 2 августа, в доме 1 по улице Большая Каменка. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 11:14.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в каркасно-щитовом, металлическом, размером 15х30 метров ангаре происходило горение по всей площади с находящимся внутри автомобилем. Произошло полное обрушение кровли.

В 12:16 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на месте пожара работают 22 спасателя, прибывших к месту ЧП на 5 спецмашинах.