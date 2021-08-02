Супруга Бориса Джонсона объявила о второй беременности

Супруга Бориса Джонсона объявила о второй беременности
Борис Джонсон старше супруги на 24 года. У него есть еще четыре ребенка. Фото: Instagram

Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон объявила о том, что она беременна вторым ребенком.

Супруга премьера призналась, что в начале года у нее был выкидыш. Она рада быть снова беременной, хоть это и волнительно. Джонсон отметила, что тема детей может быть не такой гладкой, как ее показывают в социальных сетях. Об этом сообщает The Sun.

Жене Джонсона 33 года. Премьер-министр Великобритании женился на ней в конце мае. Первый ребенок у этой семьи родился весной прошлого года. Борис Джонсон старше супруги на 24 года. У него есть еще четыре ребенка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гвен Стефани тайно вышла замуж. Мужем певицы стал музыкант Блейк Шелтон. Свадьба у музыкальной парочки прошла накануне на ранчо Шелтона в Оклахоме. Специально для нее он построил там часовню.

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