ЦИК запустит информационно-справочный центр на время подготовки и проведения голосования

В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года Центральная избирательная комиссия Российской Федерации в период с 2 августа по 21 сентября 2021 года организует работу Информационно-справочного центра («горячей линии») ЦИК России, который будет функционировать ежедневно с 9 часов до 18 часов по московскому времени, а в период с 9 часов 16 сентября до 18 часов 20 сентября 2021 года – в круглосуточном режиме.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-200-00-20. Телефон для звонков граждан Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации: +7(495) 249-75-15.

В Информационно-справочном центре ЦИК России избиратели и иные участники избирательного процесса могут:

— получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях по выборам в единый день голосования 19 сентября 2021 года;

— получить справочную информацию об особенностях реализации избирательных прав граждан Российской Федерации в ходе избирательных кампаний;

— получить справочную информацию о порядке и сроках подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании;

— получить справочную информацию о номерах участков для голосования, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых и территориальных комиссий (адресах помещений для голосования), адресах пунктов приема заявлений;

— получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения и личного приема в ЦИК России;

— оставить информацию для сведения;

— быть переадресованными по компетенции.