Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 3 августа

Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 3 августа
Петербургский избирком готовится к новому голосованию. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

3 августа 2021 года в 9 ч. 30 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 23 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 23 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 25 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 32 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 32 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 54 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 54 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 62 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 62 с правом решающего голоса

— О формах ведения организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, представленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях

— О Порядке проведения жеребьевок в целях распределения эфирного времени на каналах государственных организаций телерадиовещания и печатной площади в государственных периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

— О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургской избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва — О жалобе Фатьяновой Ирины Сергеевны

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik

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