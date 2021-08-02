Отдельными группками, без особого шума: как в Петербурге отмечают День ВДВ

Отдельными группками, без особого шума: как в Петербурге отмечают День ВДВ
День ВДВ в Петербурге. Фото: www.gov.spb.ru

День ВДВ в Петербурге проходит без официальных массовых мероприятий. Несмотря на это, несколько десятков десантников с флагами прошли по центру Северной столицы. Несколько фонтанов «Водоканал» предусмотрительно отключил.

День ВДВ в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Праздник начался с торжественного митинга в сквере имени Василия Маргелова. Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, первый воздушно-модернизированный отряд десанта был создан в Ленинграде 90 лет назад. Губернатор напомнил, что огромный вклад в становление этого рода войск внес Герой Советского Союза Василий Филиппович Маргелов, который оборонял Ленинград.

День ВДВ в Петербурге. Фото: www.gov.spb.ru

К бюсту Василия Маргелова были возложены цветы, а рота почетного караула завершила митинг торжественным проходом.

Другие официальные мероприятия из-за коронавируса решили отменить, но не отпраздновать десантники не смогли. Несколько десятков человек с флагами ВДВ собрались на Дворцовой площади, а потом двинулись по Миллионной улице. Так они добрались до Марсова поля, где обычно к Вечному огню возлагают цветы.

День ВДВ в Петербурге. Фото: www.gov.spb.ru

В Петербурге поддерживают не все традиции, которые сопровождают День ВДВ. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заранее предупредил: если горожане начнут купаться в фонтанах, их отключат. Предприятие просило усилить охрану фонтанов и фонтанных комплексов. В понедельник бригады организации сами объезжали объекты.

День ВДВ в Петербурге. Фото: www.gov.spb.ru

Впрочем, кое-где купальщиков в беретах ждать не стали и отключили фонтаны заранее. Шуметь перестали комплексы на площади Ленина и Московской площади, у Казанского собора, в Александровском саду и нескольких парках, в том числе в парке 300-летия Петербурга. Их отключили, чтобы избежать травм и поломки оборудования.

День ВДВ в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Отметим, что сегодня в Северной столице проживают более 50 тысяч десантников. В последний призыв ряды десантников пополнили 72 молодых бойца.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил железнодорожников с их праздником.

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