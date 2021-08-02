Мишустин поздравил железнодорожников с их праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил железнодорожников с Днем железнодорожника.

Премьер отметил, что благодаря их труду и высокому профессионализму развиваются экономика, добывающая промышленность, сельское хозяйство. Каждый день РЖД перевозит миллиарды тонн грузов. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

Мишустин отметил, что миллионы россиян имеют возможность с комфортом путешествовать по России. Работа железнодорожников заслуживает большого уважения, завершил премьер.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин поздравил школьников, представлявших Россию на международной олимпиаде по физике. Они смогли завоевать пять золотых медалей. Так, в Год науки и технологий они поддержали престиж российского образования, заявил Мишустин.