Добронравов раскрыл подробности седьмого сезона «Сватов»

Зрители смогут посмотреть сериал осенью 2021 года.

Актер Федор Добронравов раскрыл подробности седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Артист отметил, что новые серии должны выйти осенью 2021 года. Изначально режиссер Андрей Яковлев запланировал 16 серий, но из-за пандемии коронавируса сняли только девять. Добронравов добавил, что за проект взялись из-за большой любви зрителя – на YouTube «Сватов» посмотрели 2,5 миллиарда человек.

«История замечательная, и снималась в любви. Все герои остались. Ценность сериала в том, что это единственные нити, соединяющие нас с Украиной. Политика политикой, но люди там так любят сериал»,

— рассказал актер.

Напоминаем, что информация о седьмом сезоне «Сватов» появилась впервые в марте 2021 года. Добронравов уверял, что съемки закончатся только летом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что два актера ушли из сериала «Сваты».