Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 августа 2021 года № 35

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»
2. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
3. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
5. О жалобах Антона Валерьевича Гордюка, Николая Николаевича Прокудина и избирательного объединения «Ленинградское областное региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 145/1050