Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 августа 2021 года № 35

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 2 августа 2021 года № 35
Заседание ЦИК. Фото: www.cikrf.ru

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА»

2. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

3. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»

5. О жалобах Антона Валерьевича Гордюка, Николая Николаевича Прокудина и избирательного объединения «Ленинградское областное региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 145/1050

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