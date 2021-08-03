Состоялось 35-е заседание ЦИК России

2 августа 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что с сегодняшнего дня начался прием заявлений от избирателей, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании и голосовании по месту нахождения.

«На данный момент подано более 16 тысяч заявлений. Из них для участия в дистанционном электронном голосовании подано в Москве 11 904 заявления, в Севастополе – пока 0, в Курской области – 57, Мурманской – 125, Нижегородской – 143, Ростовской – 116, Ярославской – 91 заявление, − сказала глава Комиссии. − Для участия в голосовании по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» подано 3604 заявления через портал «Госуслуги» и 80 − через многофункциональные центры».

О «технологии двойников»

Элла Памфилова вновь напомнила о проблеме использования на выборах «технологии двойников», цель которой – не дать победить достойному кандидату. Для этого выдвигаемый кандидат в ряде случаев меняет фамилию, имя и даже отчество.

«К сожалению, закон не содержит прямого запрета на такие технологии, и если такие кандидаты подают все документы правильно оформленными, мы должны их зарегистрировать. Однако обмануть избирателей не удастся, − заявила глава Комиссии. − Люди прекрасно стали разбираться в том, что происходит. Надеюсь, что они смогут отличить настоящего кандидата от его двойников, и мы должны им в этом помочь».

Элла Памфилова отметила, что если кандидат менял фамилию в период избирательной кампании либо в течение года до ее начала, то в соответствии с законом в бюллетене указываются прежние фамилия, имя и отчество: «Избиратель должен видеть, какой кандидат идет под своим именем, а какой использовал чужое имя».

«Мы должны дать общественный бой тем, кто, не рассчитывая на свою победу, понимая, что ничего не сделал, чтобы заслужить доверие избирателей, использует такие грязные технологии. В обществе должно быть полное неприятие таких методов», − подчеркнула глава Комиссии.

Элла Памфилова также обратилась к избирательным комиссиям с просьбой оперативно реагировать как на публикации в Интернете заведомо ложной информации о выборах, так и на данные о возможных нарушениях в ходе кампании.

О регистрации на выборах депутатов Государственной Думы

ЦИК России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», в количестве 214 человек.

Зарегистрирован федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», в количестве 277 человек.

Зарегистрирован федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутый политической партией «Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА», в количестве 287 человек.

Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» в количестве 14 человек.

О жалобах

ЦИК России рассмотрела жалобы Антона Гордюка, Николая Прокудина и избирательного объединения «Ленинградское областное региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» на постановление Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 145/1050 и решила:

Отменить пункт 1 резолютивной части постановления Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 июля 2021 года № 145/1050 в части исключения Антона Гордюка и Николая Прокудина из списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ленинградское областное региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по общеобластному избирательному округу.

Комиссия обязала Избирательную комиссию Ленинградской области повторно рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Ленинградское областное региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по общеобластному избирательному округу в части кандидатов Антона Гордюка и Николая Прокудина, с учетом выводов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.