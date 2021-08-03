Драка с пешеходами на Севастьянова: задержан мужчина на «БМВ» с доской

Драка произошла у дома 12 на улице Севастьянова. Фото: Google Maps

Драка произошла у дома 12 на улице Севастьянова. Фото: Google Maps

Конфликт между водителем иномарки и пешеходами на улице Севастьянова перерос в групповую драку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 1 августа в полицию заявили, что по улице Севастьянова дома 12 происходит групповая драка со стрельбой.

К месту случившегося прибыли оперативники и выяснили, что спор произошел между водителем автомобиля «БМВ» и пешеходами. Позднее конфликт стал обоюдной дракой.

в 23:50, в нескольких домах от места происшествия, была обнаружена та самая «БМВ», владелец которой 25-летний мужчина.

Затем, у дома 2 по Яковлевскому переулку был задержан уроженец Оренбургской области, управляющий данной машиной. Мужчина объяснил, что во время драки пользовался деревянной доской, а вот из прохожих кто-то выстрелил в воздух якобы из травматического пистолета.

Конфликт закончился тем, что прохожие оказались в больнице. Пострадали 27-летняя женщина и 40-летний мужчина. После медпомощи их отпустили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Водитель иномарки задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после драки у гостиницы «Белые ночи» задержано более 70 человек.