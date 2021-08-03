COVID-19 в Петербурге: заболевшие после вакцины и аптечные тесты

Петербург сдает в темпах вакцинации. При этом Северная столица не отпускает второе место в России по смертям от COVID-19. Впрочем, вакцина не всегда защищает от заболевания, но медики уверены в том, что в этом случае болезнь протекает в более легкой форме.

Ситуация с коронавирусом в Петербурге 3 августа остается не самой простой. Город — на втором месте в России по числу умерших за сутки.

Каждый день в городе госпитализируют около 400 коронавирусных больных. Такие цифры глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец считает пугающими. По его мнению, говорить об улучшении эпидемиологической обстановки пока нельзя. При этом все же ожидается, что город выйдет на показатели августа прошлого года, когда каждый день в больницы привозили меньше 200 человек.

COVID-19 продолжает вносить свои изменения в жизнь города. Так, ГМЗ «Петергоф» уже объявил, что осенний праздник фонтанов в 2021 году не состоится.

Смольный призывает ускорить темпы вакцинации. За последнее время они снизились почти в два раза. Если раньше укол делали 20 тысяч человек в сутки, то сейчас – всего 12 тысяч. Как уточнил председатель комитета по здравоохранению Лисовец, некоторые горожане ждут подходящего момента для вакцинации. Например, определенного дня или завоза желаемого препарата. Он попросил горожан не ждать и действовать уже сейчас, иначе сформировать коллективный иммунитет не получится.

Впрочем, вакцина от COVID-19 защищает не всех. Почти 15 тысяч петербуржцев заболели, закончив курс вакцинации, – это 1,7%. Худшие показатели – у «ЭпиВакКороны». После этого препарата заболели 988 человек из 16 269 вакцинированных обеими дозами.

Те, кто все-таки заподозрил у себя COVID-19, может пройти экспресс-тесты, которые появились в петербургских аптеках. Директор по продуктовой политике медицинской лаборатории Labquest Анна Сафонова рассказала что, этот тест похож на тест для определения беременности. Если вы получите положительный результат, рекомендуется подтвердить его, сдав ПЦР-тест в лаборатории.