Партия «Новые люди» сдала 21 тысячу подписей для участия в выборах в парламент Петербурга

Более 25 тысяч человек подписалось за участие кандидатов из списка Новых людей на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Из них 21 тысячу – максимально допустимое количество — передали на проверку в городскую избирательную комиссию, сообщили в региональном отделении партии.

Поддержкой петербуржцев заручились и кандидаты от Новых людей, выдвинувшиеся в городских округах. В каждом из них претендентам на депутатские места необходимо было собрать 4-6 тысяч автографов. Таким образом, было собрано более 100 тысяч подписей в поддержку.

Сбор производился по всему Петербургу. Как отмечает лидер городского списка партии «Новые люди» Дмитрий Павлов, этот процесс оказался приятным и полезным занятием. «Мы с удовольствием общались с людьми, узнавали о разных проблемах, записали наказы. Многие из них заинтересовались нашей партией, которая предлагает свежие идеи и продвигает новых политиков, — рассказывает Дмитрий Павлов. — Но в будущем, я считаю, процедуру выдвижения нужно упростить. Мы собрали подписи, но некоторым партиям и кандидатам это не удалось. А это снижает конкурентность выборов».

Команду Новых людей на выборах в парламент Петербурга представляют юрист и экс-судья Уставного суда Ольга Герасина, председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов и руководитель петербургского отделения партии «Новые люди» Ксения Горячева. Также среди кандидатов врач из «красной зоны» Мариинской больницы Дарья Садовская, эколог Павел Брагин, основатель благотворительного фонда Екатерина Машкова и другие профессионалы.

«Люди заинтересованы в кардинальных переменах. Собирая подписи, общаясь с людьми и принимая их пожелания, мы увидели, как много жителей города хотят и ждут конкурентных выборов. Всем очевидно: если нет сменяемости власти, то наступает застой и кризис» — говорит Ольга Герасина.

О запросе на перемены говорят и эксперты, которые обращают внимание на снижение популярности старых парламентских партий. Так, политолог Ярослав Игнатовский уверен, что за два месяца до выборов Новые люди демонстрируют хороший результат, достичь которого удалось всего за год с лишним после регистрации партии. Его поддержал политолог Максим Жаров. «Уже сейчас Новые люди давят на рейтинг «Единой России» и угрожают вытеснить с четвёртого места справедливороссов», — считает он.

В прошлом году Новые люди стали российской политической сенсацией, сумев попасть в четыре региональных парламента со средним результатом 7-8%. Лучший результат партия «Новые люди» показала в Томске, где за неё свои голоса отдали 15% избирателей. Благодаря этому на выборах в Государственную думу партия может участвовать без сбора подписей.

По итогам выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября, будут определены депутаты Государственной думу и региональных парламентов. На места в Законодательном Собрании Петербурга кроме Новых людей уже претендуют представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Справедливой России» и другие.