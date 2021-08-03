Власти пообещали модернизировать тонущую Парашютную

Парашютная улица ушла под воду ночью на 3 августа. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

Парашютная улица ушла под воду ночью на 3 августа. Фото: скриншот группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург соцсети ВКонтакте

Проект новой канализации должны закончить в 2022 году.

В Приморском районе в ночь на 3 августа выпало 70 мм осадков – это около месячной нормы и второе место по максимальному значению в пределах Петербурга и пригородов. Плачевно дела обстояли на Парашютной улице, которая буквально ушла под воду из-за проблем с канализацией. В Смольном, комментируя инцидент, заверили, что скоро канализацию улицы модернизируют. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Работу над проектом модернизации канализации хотят завершить уже в 2022 году. На данный момент закончены предпроектные проработки по строительству системы тоннельных коллекторов для отвода воды, которые позволяет разгрузить систему водоотведения.

Пока что в «Водоканале» пообещали действовать по обстоятельствам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ливень 2 августа повалил 19 деревьев и повредил семь машин в Петербурге.