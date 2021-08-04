Ангар на Вокзальном шоссе не могли потушить 47 спасателей

Ангар на Вокзальном шоссе не могли потушить 47 спасателей
Пожар произошел на Вокзальной улице. Фото: Google Maps

В Петербурге в Выборгском районе города произошел довольно сильный пожар, на тушение которого было отправлено почти полсотни спасателей.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 4 августа, уже ближе к утру, пожарные отправились на место происшествия в Выборгском районе.

О том, что на Вокзальном шоссе дома 71 произошло возгорание спасателям сообщили в 03:54.

Через 22 минуты, к 04:16, ранг пожара повысили до №1-Бис. Оказалось, что пожар случился в ангаре размерами 15х50 метров. Там горела обстановка по всей площади.

Локализовать возгорание удалось только через 55 минут, в 04:49.

Для тушения пожара пришлось привлечь от МЧС 10 единиц техники и 47 человек личного состава. О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине горел ангар. Тогда ранг пожара был повышен до №3.

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Ангар на Вокзальном шоссе не могли потушить 47 спасателей
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