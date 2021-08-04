Обнаружено новое эффективное средство против COVID

Обнаружено новое эффективное средство против COVID
Тимохинон предотвращает высвобождение химических веществ, вызывающих воспаление. Фото: комитет по здравоохранению

Ученые выявили новое природное средство, которое может в будущем использоваться при лечении COVID-19. К такому выводу пришли ученые.

Речь идет о цветковом растении Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающем в Северной Африке и Западной Азии.

Как сообщили в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, тимохинон, в изобилии содержащийся в растении, может связываться с S-белком вируса и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.

Таким образом, находка может играть потенциальную роль в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что от 1/5 всех инфицированных ковидом — «суперраспространителей» — происходит 80% всех заражений.

коронавирус пандемия ученые


 

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Обнаружено новое эффективное средство против COVID
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