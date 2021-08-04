Петербурженка, оболгавшая врача, забрала свои слова назад

Петербурженка, оболгавшая врача, забрала свои слова назад
Судебные приставы добились от петербурженки опровержения и компенсации. Фото: ГУ ФССП по Петербургу

Жительница Северной столицы опровергла свои слова в адрес врача в принудительном порядке.

Как сообщает Федеральная служба судебных приставов Петербурга, женщина в социальной сети Instagram заявила, что доктор раздраженно кричала на пациентку и кинула в нее медицинский шпатель. Такое высказывание сильно опорочило честь и достоинство медработника.

В Василеостровском РОСП ГУФССП России по Петербургу было возбуждено исполнительное производство в отношении петербурженки. По мнению доктора, пациентка нанесла непоправимый вред ее деловой репутации.

Позднее провели лингвистическую экспертизу, которая доказала, что женщина распространяла неверную информацию.

Тогда петербурженку обязали опубликовать на своей странице решение Василеостровского районного суда и выплатить компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы помогли петербуржцу получить компенсацию за залив квартиры.

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