В Стамбуле пятые сутки ищут пропавшего петербуржца

В Стамбуле пятые сутки ищут пропавшего петербуржца
Студент из России прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля. Фото: pixabay.com

В Турции пятые сутки разыскивают пропавшего 20-летнего петербуржца по имени Макар. Поисками занимаются как родные молодого человека, так и полиция с консульством.

Родители Макара Рагина обратились в генконсульство на прошлой неделе. Запрос передали правоохранителям.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на отца молодого человека, Макара ищут на острове Бююкада, куда он собирался поехать в день своего исчезновения, а также в Стамбуле по камерам видеонаблюдения. Пока результатов поисков нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодой петербуржец прибыл в Турцию в ночь на 16 июля и вечером 29 числа должен был улететь в Вильнюс, однако домой он не вернулся и на связь не выходит.

Россия турция


 

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