В Петербурге появятся правила для размещения пунктов электросамокатов

В Петербурге появятся правила для размещения пунктов электросамокатов
Как петербуржцы паркуют самокаты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

В Северной столице запретят размещать пункты проката средств индивидуальной мобильности на газонах, цветниках и территориях зеленых насаждений. Проект поправок в документ подготовил комитет по транспорту.

Об этом стало известно в среду, 4 августа. Речь идет о самокатах, электросамокаты, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях и моноколасах.

Как сообщили на сайте антикоррупционной экспертизы, также будет запрещено размещать пункты проката средств индивидуальной мобильности на узких тротуарах, вблизи остановок общественного транспорта и метро, на мостах, а также у входов в парки и скверы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об уменьшении количества различных инцидентов с участием электросамокатов.

Напоминаем, что в некоторых зонах города кататься на элекстросамокатах запретили, а где-то ввели ограничения по скорости. Правила могут поменять, если это потребуется.

новости СПб прокат электросамокатов


 

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