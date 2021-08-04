Россия начала подготовку к переходу на новые источники энергии

Россия начала подготовку к переходу на новые источники энергии
Для адаптации экономики к переходу на новые источники энергии будут созданы рабочие группы. Фото: pixabay

Российские власти начали готовить экономику страны к глобальному переходу на альтернативные источники энергии.

По данным РБК, для адаптации экономики к переходу на новые источники энергии будут созданы рабочие группы. Их куратором станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Чиновникам предстоит разработать сценарии предстоящих реформ и выявить, какие риски могут за ними последовать.

Рабочим группам поручено подготовить прогноз на ближайшие 30 лет и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин рассказал, почему природа сошла с ума. Путин также подчеркнул, что часть территории России находится в северных широтах, в вечной мерзлоте. Если она начнет таять, последствия будут серьезными.

альтернативные источники энергии климат Россия экономика


 

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