Россия начала подготовку к переходу на новые источники энергии

Для адаптации экономики к переходу на новые источники энергии будут созданы рабочие группы. Фото: pixabay

Для адаптации экономики к переходу на новые источники энергии будут созданы рабочие группы. Фото: pixabay

Российские власти начали готовить экономику страны к глобальному переходу на альтернативные источники энергии.

По данным РБК, для адаптации экономики к переходу на новые источники энергии будут созданы рабочие группы. Их куратором станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Чиновникам предстоит разработать сценарии предстоящих реформ и выявить, какие риски могут за ними последовать.

Рабочим группам поручено подготовить прогноз на ближайшие 30 лет и обозначить цели на горизонте 2030 года, увязав долгосрочную стратегию с текущей деятельностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин рассказал, почему природа сошла с ума. Путин также подчеркнул, что часть территории России находится в северных широтах, в вечной мерзлоте. Если она начнет таять, последствия будут серьезными.