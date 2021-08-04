В петербургские вузы поступило более 700 тысяч заявлений

В петербургские вузы поступило более 700 тысяч заявлений
Поступить в петербургские вузы мечтают многие. Фото: pixabay.com

В прошлом году было более скромное количество заявлений – 558 тысяч.

Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов рассказал о количестве поданных заявлений в петербургские вузы – 700 тысяч. В 2020 году ажиотаж был не таким большим: 558 тысяч заявлений. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, на одно место в университете претендовало 17,5 человека. Надо учитывать, что в тех или иных вузах ситуация может быть другой – все зависит от популярности учреждения и востребованности специальности.

«Интересная цифра – 949 человек на место на специальность «педиатрия» в Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова. В университете промышленных технологий и дизайна по специальности «дизайн» конкурс составил 121 человек на место»,

– рассказал Демидов.

Большая часть абитуриентов, желающих поступить в петербургские вузы, это иногородние – 70% от общего числа поданных заявлений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые выяснили, как часто заболевают привитые от COVID.

абитуриент новости СПб университет


 

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