В петербургские вузы поступило более 700 тысяч заявлений

В прошлом году было более скромное количество заявлений – 558 тысяч.
Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов рассказал о количестве поданных заявлений в петербургские вузы – 700 тысяч. В 2020 году ажиотаж был не таким большим: 558 тысяч заявлений. Об этом сообщает «Интерфакс».
Таким образом, на одно место в университете претендовало 17,5 человека. Надо учитывать, что в тех или иных вузах ситуация может быть другой – все зависит от популярности учреждения и востребованности специальности.
«Интересная цифра – 949 человек на место на специальность «педиатрия» в Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова. В университете промышленных технологий и дизайна по специальности «дизайн» конкурс составил 121 человек на место»,
– рассказал Демидов.
Большая часть абитуриентов, желающих поступить в петербургские вузы, это иногородние – 70% от общего числа поданных заявлений.
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