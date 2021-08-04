Ученые выяснили, как часто заболевают привитые от COVID

Ученые выяснили, как часто заболевают привитые от COVID
Люди, которые сделали прививку, в три раза менее подвержены заболеванию. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Люди, привившиеся двумя компонентами вакцины от коронавируса, заболевают в три раза реже. К такому выводу пришли специалисты из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI.

Исследование основано на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля. Результат показал, что вакцинированные болеют реже.

Как сообщили «РИА Новости», ученые также выяснили, что полностью привитые люди с меньшей вероятностью передадут вирус другим, поскольку в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центр «Вектор» опубликовал статистику о заболевших россиян после вакцинации.

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