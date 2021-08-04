Несовершеннолетние петербурженки стали чаще рожать в 2020 году

Несовершеннолетние петербурженки стали чаще рожать в 2020 году
Молодые мамы стали чаще рожать. Фото: pixabay.com

Во время пандемии подростки родили 156 детей.

В Санкт-Петербурге в 2020 году несовершеннолетние мамы родили 156 малышей. Это больше, чем в 2019 году – до того, как началась пандемия. Об этом сообщает Петростат.

Всего в 2020 году на свет появились 55,3 тысяч детей. Из них 729 – у девушек младше 20 лет. Что касается совсем молодых мам, то они стали рожать чаще. Некоторые из них в браке – таких оказалось 36 девушек.

Напоминаем, что в Петербурге в прошлом году умерли 73,3 тысячи человека, каждый седьмой – от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в ЕМА. В фонде убеждены, что процесс идет в положительном ключе.

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