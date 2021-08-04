Ученые назвали опасные для здоровья утренние привычки

Ученые назвали опасные для здоровья утренние привычки
Лучше не пить кофе натощак и предпочесть ему стакан теплой воды. Фото: pixabay

Есть сразу четыре привычки, от которых стоит отказаться, чтобы сберечь себя.

Ученые рассказали о четырех утренних привычках, которые могут приблизить смерть и спровоцировать развитие тяжелых болезней. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Эксперты просят не пропускать завтраки, так как это повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также отсутствие нормального приема пищи может негативно сказаться на весе человека.

Нельзя также пить кофе до еды, так как это наносит серьезный вред организму. Напиток влияет на уровень глюкозы в крови. Лучше выбрать воду, а кофе выпить после приема пищи.

Также не стоит выпивать соки и прочие сладкие напитки, так как из-за этого может быть диабет. Что касается одного кусочка бекона, то он способен вызвать колоректальный рак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в овощах и фруктах нашли основу для лекарств против онкологии.

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