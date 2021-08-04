В мире коронавирусом успели заболеть 200 млн человек

В мире коронавирусом успели заболеть 200 млн человек
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Еще в январе 2021 года зараженных насчитывалось на 100 миллионов меньше.

В мире коронавирусом успели заболеть около 200 миллионов человек. Таким образом, за первое полугодие 2021 года переболеть успели около 100 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса.

На данный момент инфицированных насчитывается более 200 014 602 человек. Отметку в 100 миллионов зараженных инфекция преодолела в конце января текущего года. Погибло из-за коронавируса около 4,2 миллионов. Напоминаем, что на первом месте по количеству болеющих занимает Америка, второе – Индия, а тройку замыкает Бразилия. Россия же находится на четвертом месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ заметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России. В стране начало уменьшаться количество зараженных.

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