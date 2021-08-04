ВОЗ заметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В стране начало уменьшаться количество зараженных.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что организация констатирует стабилизацию и медленное снижение количества случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».

При этом эксперт подчеркивает, что нужно смотреть в динамике и делать какие-либо выводы пока что рано. Вуйнович добавила, что есть радостно видеть статистику и осознавать, что все налаживается.

«Мы видим снижение, медленное снижение в общем в России. Но, конечно, регионы разные, так что надо посмотреть в динамике, как случаи по России идут»,

— заявила представитель ВОЗ.

Напоминаем, что в России с начала пандемии заразились около 199,6 миллионов человек, более 4,2 миллионов из них умерли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ призвали отложить ревакцинацию от COVID-19.