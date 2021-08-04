В ВОЗ призвали отложить ревакцинацию от COVID-19

В ВОЗ призвали отложить ревакцинацию от COVID-19
Гебрейесус допустил, что мораторий, возможно, придется и продлевать. Фото: скриншот Instagram

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до осени.

Он объяснил, что ревакцинацию надо отложить до конца сентября, чтобы справиться с глобальным неравенством в доступе к антиковидным вакцинам. В бедных странах привилось гораздо меньшее число людей, чем в богатых. Тем временем государства с высоким уровнем доходов уже начали проводить ревакцинацию.

«Мы не можем принять то, что страны, которые уже использовали большую часть мировых запасов вакцин, используют еще больше», — сообщил глава ВОЗ на брифинге.

Гебрейесус допустил, что мораторий, возможно, придется и продлевать, чтобы успеть вакцинировать достаточное количество людей до конца этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые выяснили, как часто заболевают привитые от COVID.

ВОЗ повторная вакцинация ревакцинация


 

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