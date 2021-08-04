Россиянам рассказали о снижении цен на овощи

В первую очередь товары подешевели на фермерских рынках и рынках выходного дня.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о снижении цен на овощи. Об этом пишет РИА Новости.

Подешевела продукция, которой торгуют производители и торговые сети. Серьезное падение цен замечено на фермерских рынках и рынках выходного дня. В Росстате добавляют, что была замечена дефляция, составившая 0,06%. Также отмечается, что индекс потребительских цен вырос на 4,53%.

Эксперты также перечислили подешевевшие товары. Среди них яйца, морковь, огурцы, лук и яблоки, а также жирный творог, шоколадные конфеты, колбаса, сосиски, сметана, черный чай.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали продукты, способные продлить жизнь на пять лет. В свою продуктовую корзину исследователи рекомендовали включить людям лосось, палтус, тунец, а также макрель.