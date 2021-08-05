Возобновились рейсы между Петербургом и Египтом

Возобновились рейсы между Петербургом и Египтом
В Ассоциации туроператоров отметили, что горящих туров больше нет. Фото: Пресс-служба аэропорта

Возобновились рейсы между Северной столицей и Египтом. Теперь петербуржцы смогут полететь в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Чартеры пока не пускают. Именно поэтому путешественники не смогут полететь в эти города по горящим путевкам. Провести отдых в стране величественных пирамид можно за 47 тысяч рублей. Путешественники надеются, что стоимость снизится. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В Ассоциации туроператоров отметили, что горящих туров больше нет, поэтому о скорейшей дешевизне можно и не говорить.

Сейчас многие выбирают отдых в Турции. Египет был закрыт для туристов из России шесть лет после теракта в самолете.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цены на отдых на курортах Египта для жителей России пока будут высокими. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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