В России предупредили о высоких ценах на курортах Египта

В России предупредили о высоких ценах на курортах Египта
Перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. Фото: Пресс-служба аэропорта

Цены на отдых на курортах Египта для жителей России пока будут высокими. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Причина тому — разрешено мало рейсов, пока речь про чартеры не идет, отмечает Ломидзе. Открытие рейсов — большой шаг для туризма, но не вполне достаточный, чтобы говорить об увеличении потока туристов, уверена она. Об этом сообщает ТАСС.

Перелеты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах, говорит директор. А пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, пока, будут высокими, предупредила Ломидзе.

Остается гадать, с каких значений будут стартовать цены на туры на курорты Египта, обратила внимание она.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты на курорты Египта.

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