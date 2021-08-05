Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 августа 2021 года № 36

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 августа 2021 года № 36
Выборы в Госдуму назначены на сентябрь. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

1. О дополнительном выделении средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

2. О дополнительном выделении средств федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации

3. О Порядке проведения жеребьевок по распределению между политическими партиями эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Порядке проведения жеребьевок по распределению между политическими партиями, зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

4. О порядках проведения жеребьевок по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, зарегистрированными кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в общероссийских государственных печатных изданиях, региональных государственных периодических печатных изданиях

5. Об изменении в составе Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

голосование заседание Россия цик


 

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